Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности Эрнест Валеев.

«Необходимо провести расследование, что произошло, как и почему. Даже если следователи сейчас выдвигают какие-то версии, еще их надо подтвердить. Поэтому сейчас рассуждать о том, как предотвращать такие случае явно преждевременно. Разобраться надо, что произошло, прежде всего. А это предмет рассмотрения по уголовному делу», — сказал он.

Депутат при этом подчеркнул «необходимость более четкого отбора для службы».

«Определение психического состояния и здоровья, способности противостоять стрессовым ситуациям — все это необходимо. Но существуют медицинское исследования перед тем как брать в армию. Вопрос в качестве исполнения может стоять, но это уже вопросы правоприменения скорее», — заключил он.

Росгвардия объявила план «Перехват» в Воронеже, где солдат-срочник убил трех сослуживцев. Военнослужащий открыл стрельбу около 5 утра 9 ноября на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем. По версии следствия, причиной стрельбы стал конфликт солдата с проверяющим офицером.