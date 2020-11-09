Песков: Путин поздравит избранного президента США с победой на выборах после официального подведения итогов

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На уточняющий вопрос, почему четыре года назад Путин поздравил Дональда Трампа, не дожидаясь окончательных результатов, Песков ответил. Что разница очевидна — тогда не шла речь о юридическом оспаривании результатов.

7 ноября крупнейшие американские СМИ объявили Джо Байдена избранным президентом. Официальные итоги голосования во всех штатах еще не подведены. Действующий президент Дональд Трамп пока не признал своего поражения и обещает обжаловать результаты голосования.

Тем не менее, главы многих стран уже официально поздравили Байдена, сегодня это сделала канцлер Германии Ангела Меркель, она назвала США и Евросоюз близкими союзниками