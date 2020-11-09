Президент России отправил в отставку сразу нескольких министров

Это произошло в соответствии с новыми правилами, которые были одобрены на прошлой неделе.

Этим утром в Кремле объявили о том, что три министра лишились своих должностей. Во-первых, в отставку отправлен глава министерства строительства Владимир Якушев. На его место глава правительства предложил кандидатуру первого замминистра Ирека Файзуллина.

Во-вторых, с поста ушел министр транспорта Евгений Дитрих, его может заменить руководитель «Аэрофлота» Виталий Савельев.

И, в-третьих, должность оставляет министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, вместо которого Михаил Мишустин предложил назначить действующего министра по Арктике Александра Козлова.

По новым правилам формирования правительства все кандидатуры, которые выдвинул премьер-министр, должна будет одобрить Государственная дума. Сколько времени может занять рассмотрение этого вопроса — пока не известно.

В свою очередь в Кремле происходящее назвали «ротационным процессом». Дмитрий Песков подчеркнул, что перестановки в правительстве не связаны с неисполнением каких-либо поручений Кремля.

Помимо прочего, в результате этих изменений Николай Цуканов лишится должности полпреда в Уральском Федеральном округе. Его место займёт теперь уже бывший министр строительства Владимир Якушев.