Власти различных регионов вынуждены вводить новые ограничения из-за распространения коронавируса

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев распорядился со следующего понедельника перевести студентов вузов и колледжей на дистанционное обучение. Он также не исключил, что вскоре будет заблокированы социальные карты граждан старше 65 лет.

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня приостанвоили работу детские игровые комнаты и закрылись заведения общепита в торговых центрах. Там обычно скапливается много людей, — признал вице-губернатор Евгений Елин.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Санкт-Петербурге запрещено проводить мероприятия в помещения с участием более 70 человек. Это, правда, не касается организаций культуры и спорта.