Силовики продолжают искать солдата-срочника, убившего троих сослуживцев на военном аэродроме под Воронежем

Власти региона предполагают, что Антон Макаров, устроивший стрельбу, все еще находится на территории воинской части.

В правительстве Воронежской области подтвердили, что от действий Макарова погибли три военнослужащих: майор, ефрейтор и рядовой. Еще один солдат-срочник госпитализирован с пулевыми ранениями в плечо и лопатку.

По данным Следственного комитета, рано утром Макаров убил офицера с помощью топора и завладел его табельным оружием. Из него же были сделаны выстрелы и по другим сослуживцам. Местное интернет-издание «Блокнот Воронеж» уточняет, что причиной случившегося могла стать ссора солдата-срочника с майором, прибывшим в военную часть на аэродроме «Балтимор» для проверки суточного наряда.

Источник агентства ТАСС в Западном военном округе, в свою очередь, предположил у Макарова нервный срыв: собеседник утверждает, что ранее конфликтов между солдатом и его сослуживцами не было. Следствие уже возбудило уголовное дело по факту убийства и назначило Макарову психиатрическую экспертизу. В Воронежской области введен план «Перехват», стрелка ищут с помощью ОМОНа, Росгвардии и беспилотников.

Сетевое издание ,a href=http:baza.io/>Baza, тем временем, отмечает, что ранее Макаров учился в воронежском институте МВД, где о нем отзывались негативно. Преподаватели утверждают, что он был вспыльчив и иногда чрезмерно агрессивен.