В Подмосковье студентов вузов и колледжей переводят на дистанционное обучение

Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Ранее он пообещал со среды ввести новые ограничительные меры — в частности, будут заблокированы социальные карты людям старше 65 лет.
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Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Ранее он пообещал со среды ввести новые ограничительные меры — в частности, будут заблокированы социальные карты людям старше 65 лет.
Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…
3 ноября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)