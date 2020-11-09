В Кремле объясняют отставки ряда министров обыкновенной ротацией

Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это никак не связано с неисполнением поручений главы государства.

Напомним, в отставку отправлены министры транспорта, природных ресурсов, энергетики и строительства. На пост главы Минтранса предложен гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. Министром энергетики может стать глава компании «РусГидро» Николай Шульгинов. Прежний министр Александр Новак станет вице-премьером.

Бывший глава Министерства по развитию Дальнего Востока Александр Козлов перейдет на работу в Минприроды, а его должность займет гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков. Министром строительства предлагают назначить Ирека Файзуллина вместо Владимира Якушева, который будет полпредом президента в Уральском федеральном округе.