Премьер-министр Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуры нового вице-премьера и пяти министров

Часть их предшественников своими указами уже отправил в отставку президент Владимир Путин.

Глава государства одним из подписанных сегодня документов увеличил число вице-премьеров с 9 до 10. На появившееся место Мишустин уже предложил действующего главу министерства энергетики Александра Новака. Вместо него ведомство может возглавить глава компании «РусГидро» Николай Шульгинов.

Указом Путина в отставку отправлен глава министерства транспорта Евгений Дитрих. Его может заменить гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев, чья кандидатура также уже предложена Думе.

Уйдет со своего поста и министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, которого, как ожидается, заменит другой министр Александр Козлов. Он возглавлял министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. На эту должность, в свою очередь, претендует гендиректор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.

Наконец, вместо ушедшего на должность полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева министром строительства может стать его первый заместитель Ирек Файзуллин.

Согласно новым поправкам к Конституции и подписанному недавно Путиным закону, часть министров теперь утверждает Дума по предложению главы правительства.