Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.

«Примерно на этот вопрос ответить можно, это порядка 140 тысяч человек. 19 марта был приказ Минздрава всех либо с подозрениями, либо с тестами на ковид вскрывать, находить у них хронические патологии и по возможности вписывать эти хронические патологии, — по факту так получается. Ковид, как известно, вызывает очень много осложнений, соответственно, если у человека к тому времени были хронические заболевания, можно написать их как основную причину смерти, а ковид указать в сопутствующих, либо вообще не указать. Все начинается в больницах. В больницах уже не пишут ковид. Это главный этап, где идет занижение», — сказал он.

По данным Оперативного штаба на 9 ноября, с начала пандемии в России от коронавируса умерло 30 793 человек.