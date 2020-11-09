Мишустин предложил назначить Новака вице-премьером РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Александра Новака, ранее возглавлявшего Минэнерго России, для назначения на пост вице-премьера РФ. Об этом глава правительства сообщил на совещании со своими заместителями.