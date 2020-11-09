Главой Минприроды вместо Кобылкина предложен глава Минвостокразвития Козлов

Министром природных ресурсов и экологии вместо Дмитрия Кобылкина предложен Александр Козлов, занимающий в настоящее время пост главы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.