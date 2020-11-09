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11:29, 09 ноября 2020

Мишустин внес кандидатуру главы «Аэрофлота» Савельева на пост министра транспорта вместо Дитриха

фото: Бобылев Сергей / ТАСС
фото: Бобылев Сергей / ТАСС


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