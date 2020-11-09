Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронят сегодня в Москве

Церемония будет закрытой из-за ситуации с коронавирусом. Проститься с известным писателем смогут только самые близкие и родные. По решению родственников место и время церемонии держатся в секрете, сообщил «Эху Москвы» представитель артиста Олег Сташкевич, пообещав обещал огласить место похорон сразу после их завершения.

Обращаясь ко друзьям и почитателям творчества Жванецкого он сказал, что при всей скорби и печали обстоятельства сильнее, пандемия не позволяет собраться вместе и проводить Михаила Михайловича. Сташкевич отметил необходимость сейчас беречь друг друга.

Писатель-сатирик, народный артист России скончался 6 ноября на 87-м году жизни. В его окружении назвали причиной смерти «возраст и болезни», не уточнив подробностей. Месяцем ранее Михаил Жванецкий объявил о прекращении концертной деятельности и закрытии телепередачи «Дежурный по стране».

Его представитель говорил, что работа прекращена на время эпидемии коронавируса, чтобы не подвергать 86-летнего писателя опасности заражения. Тогда появилась информация, что Жванецкий страдает от онкологического заболевания, но он сам это отрицал. Летом он только признавался, что почти не выходит из дома из-за плохого самочувствия.

Власти Одессы, где родился Жванецкий, в связи с его смертью объявляли траур.