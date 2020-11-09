Росгвардия объявила план «Перехват» в Воронеже, где солдат-срочник убил, по разным данным, двух или трех сослуживцев

Пока поиски ни к чему не привели. Местные СМИ утверждают, что инцидент произошел рано утром.

По информации СМИ, солдат, открывший стрельбу на аэродроме под Воронежем, убил майора, ефрейтора и одного рядового. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный редактор «Блокнот Воронеж» Владимир Смехнов.

«Нам пока удалось официально подтвердить в региональном правительстве, что убиты трое, майор, ефрейтор и рядовой. Еще один человек ранен, это рядовой. Предварительно, из неофициальных источников, — огонь открыл двадцатилетний Антон Макаров. Что стало причиной такого поступка солдата-срочника пока неизвестно. Также по неофициальной информации среди пострадавших были водитель и дежурный по полку», — сказал он.

Журналист также добавил, что военнослужащий скрылся с места происшествия.

«Возможно, при себе у него пистолет Макарова и еще две обоймы. По улицам Воронежа проезжало очень много машин Росгвардии, вероятно, солдата ищут, пока не было информации, что его нашли. Вполне возможно, что он на свободе и скрывается где-то на территории города», — заключил он.

Около 5 утра 9 ноября солдат-срочник открыл стрельбу на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем. После этого военнослужащий забаррикадировался на территории части. Обстоятельства происшествия выясняются.

Источник «Интерфакса» утверждает, что причиной стрельбы стал конфликт рядового с проверяющим офицером. Подтверждения этой информации пока нет.