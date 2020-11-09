Путин увеличил количество вице-премьеров с девяти до десяти

Президент России Владимир Путин увеличил число вице-премьеров до 10, включая одного первого, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу от 22 января 2020 года, премьер-министр имел 9 заместителей.

«Установить, что председатель правительства РФ имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства РФ, заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства РФ — руководителя аппарата правительства РФ», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.