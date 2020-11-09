План «перехват» ввели в Воронеже после бегства военного, убившего трех человек в части

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росгвардию.

ОМОН и СОБР Росгвардии, а также вертолеты и беспилотники привлечены для поиска военнослужащего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Причиной стрельбы в войсковой части под Воронежем стал конфликт рядового Антона Макарова с проверяющим офицером, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Макаров повздорил с прибывшим с проверкой несения службы майором Романом Ермолаевым, выхватил из его кобуры пистолет и выстрелил в офицера», — сказал собеседник агентства.

По его данным, на помощь Ермолаеву подбежал водитель-срочник, которого Макаров также застрелил. «Затем он произвел выстрелы еще в одного солдата-срочника, который позже скончался, и скрылся», — сказал источник.

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Военнослужащие не сообщали о фактах рукоприкладства и дедовщины в военной части на аэродроме под Воронежем, где произошла стрельба. Об этом ТАСС сообщили в Союзе комитетов солдатских матерей России.

Унизительное отношение к солдатам в войсках приводит к таким трагедиям, как в Воронеже, где военнослужащий убил несколько человек. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» ответственный секретарь Союза Комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.

«К сожалению, эти трагедии снова стали происходить, потому что в войсках совершенно не заботятся о солдатах, не только о солдатах по призыву, но и ребятах по контракту. Офицеры позволяют себе вымогательства, унижения, побои и в конце концов все приводит к таким трагедиям», — сказала она.