Курс рубля повышается к доллару и евро в начале торгов на фоне дорожающей нефти

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.04 мск снижается на 24 копейки, до 77,17 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 91,8 рубля.
Стоимость нефти растет на 2,6%, до 40,5 доллара за баррель по марке Brent.
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Курс доллара расчетами «завтра» на 10.04 мск снижается на 24 копейки, до 77,17 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 91,8 рубля.
Стоимость нефти растет на 2,6%, до 40,5 доллара за баррель по марке Brent.
Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…
3 ноября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)