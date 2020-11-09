Курс рубля повышается к доллару и евро в начале торгов на фоне дорожающей нефти

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.04 мск снижается на 24 копейки, до 77,17 рубля, курс евро — на 21 копейку, до 91,8 рубля.

Стоимость нефти растет на 2,6%, до 40,5 доллара за баррель по марке Brent.