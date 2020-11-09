Солдат-срочник убил нескольких человек на военном аэродроме в Воронеже

Мотивы нападавшего пока не известны. Три человека погибли в результате стрельбы территории аэродрома «Балтимор» на юго-западе Воронежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства военнослужащий отнял пистолет у офицера, открыл огонь и забаррикадировался на территории части. Одной из жертв удалось выжить, сейчас этот человек находится в реанимации.

В свою очередь воронежское интернет-издание «Моё! Online» пишет, что срочник сначала напал на людей с топором в районе пяти утра, и только затем открыл огонь отнятого оружия.

Еще сетевое издание Baza сообщает, что нападавшим был 20-летний Антон Макаров. По данным сайта, солдату удалось сбежать с пистолетом и сейчас солдата ищет полиция.

Эту информацию частично уже подтвердили ТАСС в администрации Воронежской области. Тем не менее, ни в Министерстве обороны, ни в МВД официально данные о стрельбе на аэродроме пока не комментировали.