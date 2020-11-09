Число заражений коронавирусом в мире на сегодняшний день превышает 50 миллионов

Больше всего инфицированных в США, Индии, Бразилии. Россия по-прежнему на четвертом месте.
Три дня подряд в нашей стране, согласно официальным данным, выявляется более 20 тысяч новых заражений.
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Больше всего инфицированных в США, Индии, Бразилии. Россия по-прежнему на четвертом месте.
Три дня подряд в нашей стране, согласно официальным данным, выявляется более 20 тысяч новых заражений.
Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…
3 ноября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)