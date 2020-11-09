Счётная палата России объявила о росте естественной убыли населения в 2020 году

Число умерших почти в полтора раза больше числа родившихся. За первые восемь месяцев 2020 года естественная убыль населения увеличилась на 30% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Счётной палаты.

По оценке ведомства, в стране в целом сложилась неблагоприятная демографическая обстановка — общая убыль составила почти 347 тысяч человек, что превышает этот показатель за весь 2019 год.

В то же время приток мигрантов на фоне введённых из-за коронавируса ограничений компенсировал убыль только на 20%. В отчёте сказано, что 2020-й может стать пятым годом подряд, когда в России фиксируется естественное уменьшение населения.

В Счётной палате заключили, что национального проекта «Демография» недостаточно, чтобы исправить ситуацию и сейчас появилась необходимость выработать новые эффективные меры.

Также в этом году вырос и показатель по безработице, она превысила шесть процентов. Это максимальный показатель по стране с 2012 года.