В Петербурге в рамках Чемпионата России по футболу встретились участники Лиги Чемпионов «Зенит» и «Краснодар»

Игра пришлась на апогей скандала с Артемом Дзюбой. Его видео интимного характера попало в интернет. Станислав Черчесов отменил вызов Артема в сборную, а в «Зените» футболист лишился капитанской повязки, но на поле все-таки вышел.

Счет открыли гости и это отвлекло внимание публики. После просмотра ВАР арбитры убедились, что в штрафной «Зенита» была игра рукой и Берг не промахнулся. Ровно в такой же ситуации у противоположных ворот Дзюба неуклюже катнул мяч в руки вратарю «Краснодара» и заслужил свист трибун.

Во втором тайме «Зениту» удалось сравнять счет после удара Далера Кузяева в самый угол, ну, а затем Дзюба все-таки вышел на первый план. Именно его удар на 79 минуте и стал победным, хотя в добавленное время отличился и Алексей Сутормин 3-1. Дзюба отдал Алексею приз лучшего игрока матча, чтобы поддержать товарища. У Сутормина позавчера умер отец.

«Зенит» после 14 тура остался на втором месте. Чемпионы России на одно очко отстают от лидера — ЦСКА.