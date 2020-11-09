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08:07, 09 ноября 2020

Избранный президент США демократ Джо Байден объявит состав своего оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Ученые и эксперты, которые войдут в транзитную команду Байдена и перейдут в его администрацию после того, как вновь избранный президент примет присягу 20 января 2021 года.

О том, что сегодня он назовет имена экспертов и ученых, которые войдут в группу по борьбе с коронавирусом в составе его транзитной команды, избранный президент США Джо Байден объявил в субботу, когда он был признан победителем президентских выборов.

Борьба с коронавирусом стала одним из главных факторов победы Байдена на выборах и проигрыша действующего президента Дональда Трампа — Трамп долгое время отрицал сначала существование коронавируса, а затем его опасность, а также демонстративно проводил массовые мероприятия и отказывался надевать маску.

Позавчера в США был зафиксирован новый рекорд заболеваемости короанавирусом — 126 тысяч случае за сутки. Всего с момента начала пандемии коронавирусом заразились почти 10 млн американцев, и больше 237 тысяч человек умерли. В ходе предвыборной гонки Байден многократно заявлял, что в отличие от Дональда Трампа, будет следовать рекомендациям ученых. Трамп же, напротив, пригрозил уволить главного эпидемиолога страны доктора Энтони Фаучи.

На что Байден в ходе предвыборной гонки предложил «давайте уволим Трампа, а я найму Фаучи». В последние несколько месяцев брифинги по коронавирусу для Байдена проводили главный хирург в администрации Обамы Вивек Мерфи, бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Девид Кесслер, а также ученые из Йельского и Нью-Йоркского университетов, которые, как ожидаются, и войдут в оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Как ожидается, сформированная Байденом команда по борьбе с короанвирусом будет проводить публичные брифинги до дня инаугурации. Процесс транзита избранный президент Джо Байден начал без признания поражения со стороны действующего президента Дональда Трампа, который до сих пор отказывается признавать итоги выборов.



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