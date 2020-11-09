Джозеф Байден намерен ввести в США обязательное ношение защитных масок, сообщает NBC News. Представитель штаба избранного президента сказал телеканалу, что в ближайшие дни Байден начнет звонить губернаторам от обеих партий, чтобы побудить их ввести масочный режим. В штабе отметили, что если губернаторы откажутся, то Байден будет звонить мэрам. В США требование носить маски действует меньше, чем в половине штатов. При этом Америка сильнее всех других стран в мире пострадала от коронавируса.