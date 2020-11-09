Верховный суд рассмотрит обращение Генеральной прокуратуры о переносе слушания по делу фонда Baring Vostok в Москву

Верховный суд рассмотрит обращение Генеральной прокуратуры, которая настаивает на том, чтобы перенести слушания по делу фонда Baring Vostok в Москву.

Изначально процесс должен был пройти в Хабаровском крае, в Благовещенске, однако большинство обвиняемых и свидетелей живут в Москве или области, здесь же находятся доказательства по делу, так что причины просьбы очевидны. По словам адвоката одного из фигурантов Сергея Панченко, сторона защиты не против того, что дело будет рассмотрено в Мещанском суде. 28 октября Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении семи человек, среди которых американский гражданин председатель фонда Baring Vostok Майкл Калви. Их обвиняют в растрате более чем двух с половиной миллиардов рублей. Они были выданы в качестве безвозвратного кредита банком Восточный Первому коллекторскому бюро, которое контролирует фонд Калви. Перед началом процесса Бюро и банк подписали мировое соглашение. Деньги обещали вернуть, но обвинение в растрате осталось.

На этом же заседании будет рассмотрена апелляция об изменении фигурантам меры пресечения с домашнего ареста, на ограничение ряда действий.