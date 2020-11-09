Президент Франции в ходе сегодняшнего визита в Вену обсудит с канцлером Австрии вопрос о борьбе с терроризмом

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе сегодняшнего визита в Вену обсудит с канцлером Австрии Себастьяном Курцем вопрос о борьбе с терроризмом. О предстоящих переговорах ранее сообщила Федеральная канцелярия Австрии.

Во время визита помимо темы недавних нападений как в Австрии, так и во Франции лидеру двух стран намерены поднять и вопросы о защите внешних границ Евросоюза и отношениях с Турцией. Впрочем, как в Вене, так и в Париже на сегодня одной из главных тем обсуждения остается то, что власти двух стран могут противопоставить атакам радикальных исламистов. Ранее в МВД Австрии заявили, что словацкие спецслужбы за некоторое время до теракта в Вене сообщили австрийской контрразведке о том, что злоумышленник пытался купить боеприпасы в Словакии, однако затем произошла ошибка в цепочке передачи данных. Восстановить эту цепочку австрийские власти рассчитывают во взаимодействии с партнерами по Евросоюзу. Стрельба в Вене произошла неделю назад. Курц назвал данную атаку терактом — пострадали 22 человека, были задержаны 14, погибли пять человек, в том числе сам террорист. Буквально за несколько дней до того под Парижем убили учителя после демонстрации ученикам карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Позже в стране были убиты трое прихожан храма Нотр-Дам в Ницце, еще несколько нападений были предотвращены в разных городах Пятой республики.

Эммануэль Макрон на фоне произошедших нападений ранее пообещал защищать светские ценности от радикального ислама и отметил, что Франция в равной степени светская страна как для мусульман, так и для других верующих.