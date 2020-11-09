В ряде российских регионов из-за ухудшения ситуации с сегодняшнего дня ужесточают ограничения

До конца месяца в Воронежской области вводится режим обязательной изоляции для людей старше 65 лет. Власти обещали помочь пожилым людям с доставкой продуктов. Сидеть дома также рекомендовали беременным женщинам. детям и подросткам запретили приходить в торговые центры без сопровождения взрослых. Кроме того, спортивные соревнования временно будут проходить без зрителей. В Башкирии также обязали людей из группы риска оставаться на карантине – для них введут так называемые «счастливые часы» — время, когда они смогут выйти в магазин или аптеку. Соблюдать изоляцию людям старше 65 лет придется и в Псковской области, там по примеру Москвы также потребовали от работодателей перевести треть сотрудников на удаленку. В Ханты-Мансийском автономном округе полторы сотни школ переведут старшие классы на дистанционное обучение. В Тверской области с сегодняшнего дня ужесточается наказание за нарушение масочного режима. В Омской области приостанавливается работа организаций, ведущих спортивную подготовку.

Многие российские регионы на фоне второй волны коронавируса возвращают строгие ограничения для борьбы с коронавирусом.