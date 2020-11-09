Португальская Республика с сегодняшнего дня вводит новые ограничения, связанные с пандемией, которые предполагают очередное, четвертое с начала эпидемии введение комендантского часа и запрет на внутренние перемещения в большинстве районов страны.

Начиная с 9 ноября и на ближайшие две недели, с 23.00 и до 5 утра на большей части территории страны будет введен комендантский час. В субботу и воскресенье дополнительные запреты будут касаться внутренних поездок после часа дня в 70 процентах всех районов Португалии, наиболее пораженных коронавирусом. Озвучивший указ президента премьер-министр Антониу Кошта пояснил, что в основном, заражения, примерно две трети от общего числа, возникают при контактах между членами семьи и родственниками, в то время как в школах эти показатели сводятся лишь к трем процентам. Со слов Кошты, средние учебные заведения закрываться не будут, сотрудники предприятий, по возможности, продолжат работу дистанционно, а рестораны станут функционировать в режиме предварительных заказов и поставок еды на дом. По ходу борьбы с пандемией ограничительные меры могут корректироваться и продлеваться.

В минувшие дни в Португалии было зарегистрировано рекордное число новых заражений и максимальное с начала пандемии количество смертей от коронавируса.