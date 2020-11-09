В Грузии вводят комендантский час. Официальная причина – распространение коронавируса, но оппозиция видит и политический подтекст.

Придраться к статистике невозможно. Суточный прирост количества случаев КОВИД-19 увеличился в три раза. Каждый день добавляет в списки примерно три тысячи инфицированных. Это и стало основанием для новых ограничительных мер, которые озвучила вице-премьер Правительства Грузии Майа Цкитишвили. С 10 вечера до 5 утра на улицах 7 крупных городов страны, в том числе в автомобилях смогут находиться только сотрудники экстренных служб, журналисты и ряд других категорий. Ограничения не коснутся международных перевозок. В транспорте запретят ездить стоя. Ждать придется дольше, но по-крайней мере на улице. Лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Михаил Саакашвили обвинил власти в намеренных шагах для ухудшения ситуации, чтобы напугать людей и закрыть страну с тем, чтобы они не могли протестовать против итогов выборов.

Партия Саакашвили заняла второе место. Победу с перевесом в 20 с лишним процентов одержала правящая Грузинская мечта Бедзины Иванишвили.