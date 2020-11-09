С сегодняшнего дня в Петербурге закроют фудкорты, ограничат массовые мероприятия и отправят на дистанционку каждого третьего работника.

Новая редакция постановления Смольного запрещает работу фудкортов везде, кроме предприятий общепита на вокзалах, автозаправках и в аэропорту. Таким образом, ресторанные дворики в торговых центрах прекратят работу уже сегодня. Также под запрет попадают детские игровые комнаты. До конца месяца в Петербурге запрещены и массовые мероприятия с участием более 70 человек. У этого запрета также есть исключения — он не коснётся собраний в помещениях организаций культуры и спорта, то есть концерты и футбольные матчи разрешены, На свадьбах можно будет находиться только двум десяткам человек, не считая сотрудников ЗАГСа. Дополнительное образование горожане смогут получить только дистанционно, причём эта мера будет действовать до конца года. Кроме этих обязательных к исполнению предписаний с понедельника вступят в силу и рекомендации.Чиновники просят работодателей перевести на удалённый режим сотрудников старше 65 лет, а также не менее 30% остального персонала. Смольный намерен подать пример и уже сегодня должен выполнить эту норму для своих работников.

За последние сутки в Петербурге выявили более 1300 случаев заражения коронавирусом.