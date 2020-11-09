Британская газета Mail on Sunday утверждает, что Меланья Трамп собирается подать на развод

В публикации говорится, что первая леди США считает каждую минуту до того момента, как Дональд Трамп покинет Белый дом, а она сможет развестись. По словам бывшего помощника президента США Омаросы Маниголт, если бы Меланья Трамп попыталась уйти во время президентства Трампа, он бы счел это унижением и стал бы искать способы ее наказать. Издание отмечает, что в их брачном контракте может быть пункт о запрете на публичную критику мужа.

