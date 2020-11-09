Администрация Дональда Трампа собирается напоследок ввести целую серию санкций против Ирана, пишет издание Axios

По его сведениям, именно это будет обсуждать сегодня спецпредставитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс в Израиле с министрами обороны и иностранных дел. В публикации говорится, что действующее руководство США намерено ввести санкции до 20 января, когда, как ожидается, должен вступить в должность президента Джозеф Байден.

