Больше тысячи человек задержали накануне в Белоруссии во время протестов, сообщили в правозащитном центре «Весна»

Среди тех, кто оказался в автозаках – известный в стране телеведущий Александр Жданович, «Мисс Беларусь-2008», модель Ольга Хиженкова и серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко, сообщает белорусское издание Tut.by. Протесты в республике продолжаются три месяца. На днях ЕС ввел санкции лично против Александра Лукашенко.
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