На Камчатке застрелили медведицу с медвежонком, которые залезли на атомную подлодку

Издание «Камчатка-информ» опубликовало видео, на котором животные подплывают к субмарине и взбираются на нее. Через некоторое время звучат выстрелы. Зверей убили в поселке Рыбачьем, где базируются атомные подлодки. Комментариев от руководство Тихоокеанского флота и Минобороны не было.
2020-11-09T04:15:10+03:00
2020-11-09T04:15:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2738912-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:15, 09 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Ждем-с Даже Байдену придется прийти в другой мир, и это больше не мир четы Клинтон или иных сторонников «крестовых походов» за «единственно верные» ценности и политические системы. Это все более многополяризирующийся мир. В котором нужно доказывать свою претензию на мировое лидерство, моральное, а не авторитарное, не санкциями, а умением действовать в общем интересе…
Популярное за неделю
3 ноября: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)