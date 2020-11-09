Бывший президент республиканец Джордж Буш поздравил Джозефа Байдена с победой на выборах

В заявлении политика говорится, что, хотя у них есть политические разногласия, он знает Байдена как хорошего человека. По мнению Джорджа Буша-младшего, Дональд Трамп имеет право подавать иски в суд и добиваться пересчёта голосов, при этом Буш убеждён, что американцы могут быть уверены в честности выборов. Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение.