Музыканты, актеры и телеведущие выступили в поддержку футболиста Артема Дзюбы

После публикации в сети видео, где игрок мастурбирует, его накануне лишили в «Зените» капитанской повязки, а главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что из-за сложившейся ситуации не будет вызывать нападающего на тренировку национальной команды. Одна из тех, кто поддержал в соцсетях Артема Дзюбу, певица Светлана Лобода отметила в «Инстаграме», что Дзюба ничего предосудительного не сделал и что многие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню. Сам Дзюба накануне вечером опубликовал видеообращение, в котором говорит, что винит в скандале только себя.

