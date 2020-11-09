Министерство обороны Армении накануне вечером сообщило о продолжении боев за город Шуша— ключевой в Нагорном Карабахе

Представитель ведомства сказал в телеэфире, что исход битвы за город определится сегодня. Шуша — это старая столица региона, которая расположена на горе над новой столицей Степанакертом. Их разделяет всего несколько километров. Именно через Шушу проходит дорога, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. Накануне днем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные взяли город. В Ереване это отрицают. Активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжаются с конца сентября.
2020-11-09T04:13:09+03:00
2020-11-09T04:13:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:13, 09 ноября 2020
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