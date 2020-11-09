Министерство обороны Армении накануне вечером сообщило о продолжении боев за город Шуша— ключевой в Нагорном Карабахе

Представитель ведомства сказал в телеэфире, что исход битвы за город определится сегодня. Шуша — это старая столица региона, которая расположена на горе над новой столицей Степанакертом. Их разделяет всего несколько километров. Именно через Шушу проходит дорога, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией. Накануне днем президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные взяли город. В Ереване это отрицают. Активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжаются с конца сентября.