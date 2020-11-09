В Египте накануне завершились парламентские выборы, которые растянулись на две недели

Итоги должны быть обнародованы еще через неделю. 284 кресла в парламенте распределяются по закрытым партийным спискам, еще столько же – по индивидуальным. По квоте четверть всех мест должны получить женщины, еще 28 депутатов определяет президент. По итогам первого тура лидирует сложившийся перед самыми выборами альянс «Национальный список за Египет», в который вошли 12 партий.