Лондонский музей мадам Тюссо переодел восковую фигуру Дональда Трампа в костюм для гольфа

Музей опубликовал в «Твиттере» фотографию президента США в фиолетовой рубашке поло и клетчатых штанах с подписью, что это его потенциальный гардероб в следующем году. По данным телеканала CNN, сообщение о победе на выборах президента США представителя Демократической партии Джо Байдена застало Трампа в штате Вирджиния, когда он играл в гольф.

