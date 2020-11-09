Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов возобновить прямой диалог с властями США

Его выступление транслировали по государственному телевидению. Днем ранее Мадуро в «Твиттере» поздравил с победой на выборах президента США Джозефа Байдена. Так же поступил и политический противник Мадуро, лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Он выразил надежду на совместную работу с новой американской администрацией над восстановлением демократии в Венесуэле.