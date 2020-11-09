Лидеры грузинских оппозиционных партий призвали ночью продолжить протесты сегодня вечером в центре Тбилиси

Представитель оппозиции Алеко Элисашвили призвал протестующих у здания ЦИКа временно разойтись, чтобы не начались столкновения. Как передает «Интерфакс», он отметил, что все участники акции насквозь мокрые. Полиция дважды применила водомёты. По данным грузинской телекомпании «Рустави-2», в результате стычек протестующих с полицией пострадали несколько человек, включая журналистов. Перед тем, как прийти к зданию Центризбиркома, тысячи человек у здания парламента потребовали проведения новых выборов. Оппозиция не признает победу правящей партии на недавних выборах. Новая акция у здания парламента должна начаться сегодня в 18 часов.