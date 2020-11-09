В Москве сегодня будет похоронен писатель-сатирик Михаил Жванецкий

Как сообщил «Эху» его помощник Олег Сташкевич, церемония прощания из-за пандемии коронавируса будет закрытой. Место похорон, по решению родственников, решили пока не называть. Народный артист России и Украины умер в пятницу в возрасте 86 лет. Соболезнования выразили президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. В Одессе, родном городе Михаила Жванецкого, в субботу был объявлен траур.
2020-11-09T03:03:55+03:00
2020-11-09T03:03:55+03:00
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03:03, 09 ноября 2020
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