Рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием по версии журнала Forbes возглавила «Рено Россия»

Ее выручка за прошлый год составила 435 миллиардов рублей. На втором месте — табачная компания Philip Morris International с выручкой в 333 миллиарда, на третьем — еще один автопроизводитель, «Фольксваген Груп Рус», который в прошлом году заработал в России, по подсчетам издания, 330 миллиардов. С 2016 года неизменным лидером рейтинга была французская сеть магазинов «Ашан». В новом списке она на пятом месте. Строчкой выше – сеть строительных магазинов «Леруа Мерлен».