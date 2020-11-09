Лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон объявил, что будет участвовать в президентских выборах

Политик написал в «Твиттере», что намерен свергнуть президентскую монархию и созвать учредительное собрание для основания Шестой республики. Сбор подписей – их нужно 150 тысяч для участия в выборах – Меланшон начал в интернете на специально созданном сайте. Франция выберет президента в 2022 году. На прошлых выборах Меланшон получил почти 20% голосов. Нынешний президент Эммануэль Макрон в первом туре набрал 24%.

