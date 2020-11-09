В Белоруссии во время протестов задержали более тысячи человек, сообщили в правозащитном центре «Весна»

Издание «Наша Нива» пишет, что в одном из отделений милиции людей заставили стоять во внутреннем дворике по 8-9 часов. Задержания были не только в Минске, но и в других городах. Массовые протесты продолжаются в Белоруссии уже три месяца. Евросоюз недавно ввел санкции лично против Александра Лукашенко. В ЕС его назвали нелегитимным лидером и ответственным за репрессии.