Советник штаба Трампа отрицает сведения CNN, что жена президента и его зять просили его признать поражение на выборах

Джейсон Миллер написал в «Твиттере», что Джаред Кушнер, напротив, посоветовал Дональду Трампу задействовать все правовые методы для обеспечения точности голосования. Кандидат от демократов Джозеф Байден, по данным основных СМИ, набрал необходимое количество выборщиков для избрания президентом. Дональд Трамп намерен оспаривать это в судах.

