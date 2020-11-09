Администрация Дональда Трампа готовит большой пакет новых санкций против Ирана, пишет издание Axios

По его сведениям, накануне в Израиль прибыл спецпредставитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс. Как ожидается, сегодня он встретится с министрами обороны и иностранных дел, чтобы проинформировать их о новых шагах в отношении Ирана. В публикации говорится, что действующее руководство США намерено ввести санкции до 20 января, когда вступит в должность президента демократ Джозеф Байден.