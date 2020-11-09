Футболист «Зенита» Артем Дзюба заявил, что в произошедшем скандале винит только себя

Спортсмен отметил, что в моменты, когда почти все отвернулись, он ценит тех, кто его поддержал. Артем Дзюба опубликовал видеообращение в своем «Инстаграме». Накануне капитаном «Зенита» в матче с «Краснодаром», который завершился со счетом 3:1, был не Дзюба, а защитник Деян Ловрен. До этого главный тренер сборной Станислав Черчесов сказал, что не вызовет Дзюбу в команду из-за видео, которое попало в сеть в субботу. Игрок там мастурбирует. Издание Baza утверждает, что телефон Дзюбы недавно был взломан.