Футболист «Зенита» Артем Дзюба заявил, что в произошедшем скандале винит только себя

Спортсмен отметил, что в моменты, когда почти все отвернулись, он ценит тех, кто его поддержал. Артем Дзюба опубликовал видеообращение в своем «Инстаграме». Накануне капитаном «Зенита» в матче с «Краснодаром», который завершился со счетом 3:1, был не Дзюба, а защитник Деян Ловрен. До этого главный тренер сборной Станислав Черчесов сказал, что не вызовет Дзюбу в команду из-за видео, которое попало в сеть в субботу. Игрок там мастурбирует. Издание Baza утверждает, что телефон Дзюбы недавно был взломан.
2020-11-09T01:06:07+03:00
2020-11-09T01:06:07+03:00
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01:06, 09 ноября 2020
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