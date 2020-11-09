В Латвии вступил в силу режим чрезвычайного положения

Его ввели из-за пандемии коронавируса. Особый режим будет действовать, как минимум, до 6 декабря и предусматривает запрет всех публичных мероприятий, а также услуг, связанных с развлечениями и отдыхом. В местах общественного питания еду можно будет купить только навынос. В торговых центрах будет работать только часть магазинов. Старшеклассники и студенты, то есть те, с которыми не нужно сидеть дома родителям, в период режима ЧП должны учиться дистанционно.
2020-11-09T01:05:24+03:00
2020-11-09T01:05:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 09 ноября 2020
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