В Латвии вступил в силу режим чрезвычайного положения

Его ввели из-за пандемии коронавируса. Особый режим будет действовать, как минимум, до 6 декабря и предусматривает запрет всех публичных мероприятий, а также услуг, связанных с развлечениями и отдыхом. В местах общественного питания еду можно будет купить только навынос. В торговых центрах будет работать только часть магазинов. Старшеклассники и студенты, то есть те, с которыми не нужно сидеть дома родителям, в период режима ЧП должны учиться дистанционно.