Оперативный штаб Москвы сообщил о смерти еще 72 пациентов с коронавирусом

Днем ранее, по официальным данным, скончались 74 человека. Согласно подсчетам штаба, с начала пандемии число жертв новой инфекции в Москве превысило 7360. Накануне утром в федеральном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что за сутки в России было выявлено почти 20 с половиной тысяч новых заболевших, из них свыше 5750 –в Москве.

