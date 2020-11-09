Полиция в Тбилиси вновь применила водометы против протестующих у здания Центризбиркома

Об этом после полуночи сообщило агентство ТАСС. Разгонять демонстрантов водометами полиция начала накануне вечером. В МВД утверждают, что протестующие хотели прорваться за металлические ограждения. Оппозиция не признает результаты парламентских выборов, которые прошли около недели назад.

